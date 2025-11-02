The Wyoming Area Class of 1970 held its 55th reunion at Cafe 315 on Saturday, Oct. 25. From left, first row: David Valenti, Michael Palermo, Lori Perry Winiewicz, Gerry Borr Moore, Wilhelmina, Hailstone, Ann White Moor, Ruth Lucy Clapperson, Marge Licata Phillips, Linda Scatena Alfano, and Fern Walters Hartnig. Second row: Frank Wascalis, Teresa Krochick Popielarski, Bill Rowe, Diana Giovannini, Gary Lippi, Susan Smiles Mundy, Nancy Manganiello Faltyn, Mary Jurchak Angelella, Shirley Berti, Sal Alfano, and Margaret Pesta Jollimore. Third row: Tony Saraceno, Tony Matresleva, Joe Klocko, Michael Nazerak, David Zack, Jerry Matous, and Michael Pitcavage.