More than 600 students are scheduled to receive their degrees from Luzerne County Community College at the 53rd annual Commencement ceremony slated for Thursday, May 27, at 10 a.m., 2 p.m., and 6 p.m., at Mohegan Sun Arena.

Associate in Applied Science

Danielle Acernese, Dupont; Mario Gian Adajar, Wyoming; Paige Ardestani, Pittston; Sienna Aruscavage, Laflin; Brittany Aulisio, Old Forge; Brian Berti, West Wyoming; Bethany Bowser, West Pittston; Bryan Bowser, West Pittston; Jessica Byers, Harding; Emily Coolbaugh, West Pittston; Sharon Crentsil, Pittston; Natia Foersch, Inkerman; Edna Gilmartin, Avoca; Ashleigh Guthrie, Pittston; Jordan Kalinas, Pittston; Andrea Kosierowski, Exeter; Kaitlin Loftus, Pittston; Lori Magowan, Avoca; Kyle McAndrew, Avoca; Medjina Meronee, Pittston; Paul Moska, Pittston; Gabriel Paniagua, Exeter; Angela Reeves, West Pittston; Walker Regis, West Wyoming; Katherine Scoda, Duryea; Aleksander Shepherd, Old Forge; Bryan Shupp, Pittston; Lori Stillarty, West Wyoming; Cassandra Sypulski, Harding; Rubi Talarico, Old Forge; Rosemary Torres, Exeter; Nora Walter, Laflin; Alexei Walutes, Pittston; Sarah Wolfe, Pittston; and Sarah Zawatski, Pittston.

Associate in Science

Lydia Ameen, Pittston Township; Alexis Colon, Dupont; Alexis Crossley, Exeter; Eric Garzio, Wyoming; Jesse Haynes, West Pittston; Emily Perrino, West Pittston; Mia Serkosky, Exeter; Cristina Spradlin, Exeter; and Richard Williams, Old Forge.

Certificate of Specialization

Jordan Cannon, West Pittston.

Diploma

Therese Roughsedge, Pittston.