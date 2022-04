🔊 Listen to this

Wyoming Area Catholic’s 8th Grade presented the Living Stations on Palm Sunday to mark the beginning of Holy Week. Pictured are Brandon Renfer, Aaron Glaser, Michael Wienckoski, Anna Weiss, David Geskey, Jenna McCarroll, Elijah Ruiz, Tessa Cegelka, Nathan Orlando, Marissa D’Elia, Mia Correa, Shawn Lepore, Reagan Hadley, Eric Orlando, Gianna Welby and Ariana Fumanti.