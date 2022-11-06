The Wyoming Area Class of 1970 held a delayed 50th class reunion on Saturday, Oct. 29 at Wyoming Hose Co. Kneeling, left to right: Bob Simonson, Dave Valenti, Mike Palermo, Shirley Berti-Neely, Rick Nardone. Seated, second row: Gerry Borr Moore, Margaret Pesta Jollimore, Fern Walters Hartig, Angela Mazza, Mary Ellen Tirpak Berry, Ann White Moore, Joanne Sidorowicz Austin, Gary Zavacki, Sharon Dendle Luizza. Third row: Paul Nichols, Jim Pavlik, Debbie Max, Ruth Lucy Clappison, Susan Smiles Mundy, Genevieve Yurish Bennie, Mary Ann Foersch, Margaret Licata Richards, Linda Scatena Alfano, Wilhelmina Hailstone, Bill Rowe, Michael Nazarek, Jerry Matous, Carol Burgio Rizzo, Diana Giovannini. Back row: Tony Matreselva, Tom Savitsky, Skip Stocknick, Bob Strugris, Tony Saraceno, Dave Mirra, Sal Alfano, David Zack, Jack Cassetori.
Tony Callaio | For Sunday Dispatch