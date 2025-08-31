MONDAY, 9/1
Girls volleyball: Wyoming Area at Dallas, 4:30 p.m.
TUESDAY, 9/2
Golf: Pittston Area at Wyoming Seminary, Huntsville Golf Club, 4 p.m.
Field hockey: Holy Redeemer at Pittston Area, Primary Center Field, 4:15 p.m.
Field hockey: Honesdale at Wyoming Area, Atlas Field, 4:15 p.m.
Girls soccer: Crestwood at Pittston Area, Primary Center Field, 4:15 p.m.
Girls volleyball: Pittston Area at Lackawanna Trail (NL), 4:30 p.m.
Girls volleyball: Wyoming Valley West at Wyoming Area, 4:30 p.m.
Boys soccer: Wyoming Area at Wyoming Seminary, Nesbitt Stadium, 5:30 p.m.
WEDNESDAY, 9/3
Golf: Hazleton Area at Wyoming Area, Fox Hill Country Club, 3:30 p.m.
Golf: Pittston Area at Nanticoke, Edgewood-in-the-Pines, 3:30 p.m.
Girls tennis: Pittston Area at Wilkes-Barre Area, 4 p.m.
Girls tennis: Wyoming Area at MMI Prep, 4:15 p.m.
Boys and girls cross country: Pittston Area, Wyoming Area, Wyoming Valley West at Wilkes-Barre Area, 4:15 p.m.
Boys soccer: Crestwood at Pittston Area, 4:15 p.m.
Girls soccer: Holy Redeemer at Wyoming Area, Tenth Street Field, 4:30 p.m.
Girls volleyball: MMI Prep at Pittston Area, 4:30 p.m.
THURSDAY, 9/4
Golf: Lake-Lehman at Wyoming Area, Fox Hill Country Club, 3:30 p.m.
Field hockey: Pittston Area at Nanticoke, 4:15 p.m.
FRIDAY, 9/5
Golf: Pittston Area at Hazleton Area, Valley Country Club, 3 p.m.
Girls tennis: Wyoming Area at Hanover Area, 4 p.m.
Boys soccer: Lake-Lehman at Wyoming Area, 4:30 p.m.
Girls volleyball: Wyoming Area at Lake-Lehman, 4:30 p.m.
Girls soccer: Pittston Area at Dallas, 6:15 p.m.
Football: Pittston Area at Nanticoke (NL), 7 p.m.
Football: Western Wayne at Wyoming Area (NL), 7 p.m.
SATURDAY, 9/6
Girls cross country: Pittston Area in Lackawanna County Commissioners Invitational, McDade Park, Scranton, 10:30 a.m.
Boys soccer: Hazleton Area at Pittston Area, 11 a.m.
Boys cross country: Pittston Area in Lackawanna County Commissioners Invitational, McDade Park, Scranton, 11:15 a.m.
Girls soccer: Wyoming Area at Nanticoke, Chicknosky Stadium, noon.