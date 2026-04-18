MONDAY, 4/20

Baseball: Pittston Area at Crestwood, American Legion Post 781 Field, 4:15 p.m.

Boys tennis: Crestwood at Wyoming Area, 4:15 p.m.

Softball: Holy Redeemer at Wyoming Area, Atlas Field, 4:15 p.m.

TUESDAY, 4/21

Boys tennis: Holy Redeemer at Pittston Area, 4 p.m.

Boys tennis: Dallas at Wyoming Area, 4:15 p.m.

Boys and girls track and field: Holy Redeemer at Wyoming Area, 4:15 p.m.

Girls lacrosse: Wyoming Seminary at Pittston Area, Primary Center Field, 4:15 p.m.

Baseball: Wyoming Area at Hanover Area, 4:30 p.m.

Softball: Pittston Area at Wyoming Valley West, 4:30 p.m.

Girls lacrosse: Wyoming Area at North Pocono, 6 p.m.

WEDNESDAY, 4/22

Boys tennis: Pittston Area at Dallas, 4 p.m.

Boys tennis: Wyoming Area at Wyoming Valley West, Keiper Park, 4:15 p.m.

Boys and girls track and field: Pittston Area at Wilkes-Barre Area, 4:15 p.m.

Boys lacrosse: North Pocono at Wyoming Area, Tenth Street Field, 4:30 p.m.

Girls lacrosse: Pittston Area at Crestwood, 7 p.m.

THURSDAY, 4/23

Boys tennis: Wyoming Seminary at Pittston Area, 4 p.m.

Baseball: Wyoming Area at Lake-Lehman, 4:15 p.m.

Baseball: Wyoming Valley West at Pittston Area, Primary Center Field, 4:15 p.m.

Boys and girls track and field: Tunkhannock at Wyoming Area, Sobeski Stadium, 4:15 p.m.

Girls lacrosse: Wilkes-Barre Area at Pittston Area, Primary Center Field, 4:15 p.m.

Softball: Crestwood at Wyoming Area (NL), Atlas Field, 4:15 p.m.

FRIDAY, 4/24

Boys tennis: Tunkhannock at Pittston Area, Mattei Middle School, 4 p.m.

Boys tennis: Holy Redeemer at Wyoming Area, 4:15 p.m.

Baseball: Dallas at Pittston Area, Primary Center Field, 4:15 p.m.

Softball: Hanover Area at Wyoming Area, Atlas Field, 4:15 p.m.

SATURDAY, 4/25

Girls lacrosse: Wyoming Area at Pittston Area, Primary Center Field, 10 a.m.

Baseball: Wallenpaupack at Wyoming Area (NL), Atlas Field, noon

