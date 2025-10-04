Luzerne County Community College celebrated the achievements of the Emergency Medical Services Program Class of 2025 at the 26th Annual Commencement, held Thursday, Aug. 14. From left, first row: Autumn Huseby, Mahanoy City; Natalie MacDonald, Mountain Top; Megan Harrigfeld, Peckville; Nicole McFarland, Hazleton; Carolina Montes, Old Forge; Kayla Williams, Coal Twp. Second row: Lisa Babbish, EMS assistant; Dr. David J. Schoenwetter, medical director; Stephen W. Fish, clinical coordinator; Ryan Padgett, Dickson City; Samantha McDonald, Drums; Haleigh Weitz, Lehighton; Beth Fisher, Mountain Top; Tara Bomgardner, Jonestown; Taylor Forry, Drums; Kevin Falahee, Pittston; Kim Olszewski, Dean of Nursing/Health Sciences; and Mark Ercolani, EMS program director.