Luzerne County Community College celebrated the achievements of the Emergency Medical Services Program Class of 2025 at the 26th Annual Commencement, held Thursday, Aug. 14. From left, first row: Autumn Huseby, Mahanoy City; Natalie MacDonald, Mountain Top; Megan Harrigfeld, Peckville; Nicole McFarland, Hazleton; Carolina Montes, Old Forge; Kayla Williams, Coal Twp. Second row: Lisa Babbish, EMS assistant; Dr. David J. Schoenwetter, medical director; Stephen W. Fish, clinical coordinator; Ryan Padgett, Dickson City; Samantha McDonald, Drums; Haleigh Weitz, Lehighton; Beth Fisher, Mountain Top; Tara Bomgardner, Jonestown; Taylor Forry, Drums; Kevin Falahee, Pittston; Kim Olszewski, Dean of Nursing/Health Sciences; and Mark Ercolani, EMS program director. Submitted Photo

Luzerne County Community College celebrated the achievements of the Emergency Medical Services Program Class of 2025 at the 26th Annual Commencement, held Thursday, Aug. 14. From left, first row: Autumn Huseby, Mahanoy City; Natalie MacDonald, Mountain Top; Megan Harrigfeld, Peckville; Nicole McFarland, Hazleton; Carolina Montes, Old Forge; Kayla Williams, Coal Twp. Second row: Lisa Babbish, EMS assistant; Dr. David J. Schoenwetter, medical director; Stephen W. Fish, clinical coordinator; Ryan Padgett, Dickson City; Samantha McDonald, Drums; Haleigh Weitz, Lehighton; Beth Fisher, Mountain Top; Tara Bomgardner, Jonestown; Taylor Forry, Drums; Kevin Falahee, Pittston; Kim Olszewski, Dean of Nursing/Health Sciences; and Mark Ercolani, EMS program director.

Submitted Photo

Luzerne County Community College celebrated the achievements of the Emergency Medical Services Program Class of 2025 at the 26th Annual Commencement, held Thursday, Aug. 14. From left, first row: Autumn Huseby, Mahanoy City; Natalie MacDonald, Mountain Top; Megan Harrigfeld, Peckville; Nicole McFarland, Hazleton; Carolina Montes, Old Forge; Kayla Williams, Coal Twp. Second row: Lisa Babbish, EMS assistant; Dr. David J. Schoenwetter, medical director; Stephen W. Fish, clinical coordinator; Ryan Padgett, Dickson City; Samantha McDonald, Drums; Haleigh Weitz, Lehighton; Beth Fisher, Mountain Top; Tara Bomgardner, Jonestown; Taylor Forry, Drums; Kevin Falahee, Pittston; Kim Olszewski, Dean of Nursing/Health Sciences; and Mark Ercolani, EMS program director.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR