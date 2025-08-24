Varsity athletic schedules for Monday, Aug. 25, to Saturday, Aug. 30:
Monday, 8/25
• Golf: Wyoming Area at Berwick, Berwick Golf Club, 2:30 p.m.
• Golf: Holy Redeemer at Pittston Area, Fox Hill Country Club, 4 p.m.
• Girls tennis: Pittston Area at Crestwood, 4 p.m.
• Girls tennis: WilkesBarre Area at Wyoming Area (NL), 4 p.m.
• Boys soccer: Hanover Area at Pittston Area (NL), Primary Center Field, 4:15 p.m.
• Girls soccer: Pittston Area at Wallenpaupack (NL), 4:15 p.m.
• Girls soccer: Wyoming Area at Wilkes-Barre Area (NL), 6:30 p.m.
Tuesday, 8/26
• Field hockey: Wyoming Area at Pittston Area (NL), Primary Center Field, 4:15 p.m.
• Girls volleyball: Pittston Area at Abington Heights (NL), 5 p.m.
• Girls volleyball: Valley View at Wyoming Area (NL), 6 p.m.
Wednesday, 8/27
• Golf: Wyoming Seminary at Wyoming Area, Fox Hill Country Club, 3:30 p.m.
• Field hockey: Wyoming Area at Ignes Irwin (NL), 3:45 p.m.
• Golf: Pittston Area at Wyoming Valley West, Irem Temple Country Club, 4 p.m.
• Girls tennis: Berwick at Wyoming Area, 4 p.m.
• Girls soccer: Lake-Lehman at Pittston Area (NL), 4:15 p.m.
• Boys soccer: Gregory the Great at Wyoming Area (NL), Tenth Street Field, 4:30 p.m.
• Girls tennis: Wyoming Valley West vs. Pittston Area, Wyoming Area courts, 5 p.m.
Thursday, 8/28
• Boys soccer: Holy Redeemer at Pittston Area (NL), Primary Center Field, 4:15 p.m.
• Girls soccer: Wallenpaupack at Wyoming Area (NL), Tenth Street Field, 4:30 p.m.
• Field hockey: Pittston Area at Wallenpaupack, 5:30 p.m.
Friday, 8/29
• Golf: Wyoming Area at Tunkhannock, Shadowbrook Golf Club, 3:30 p.m.
• Golf: Crestwood at Pittston Area, Fox Hill Country Club, 4 p.m.
• Girls tennis: Pittston Area at Holy Redeemer, Birchwood Rec, 4 p.m.
• Girls tennis: Wyoming Area at Hazleton Area, 4 p.m.
• Girls soccer: Pittston Area at Hanover Area (NL), 4:15 p.m.
• Football: North Pocono at Pittston Area, Charley Trippi Stadium, 7 p.m.
• Football: Wyoming Area at Dallas (NL), 7 p.m.
Saturday, 8/30
• Boys cross country: Pittston Area, Wyoming Area in Cliff Robbins Invitational, Letterkenny Field, 9:30 a.m.
• Girls cross country: Pittston Area, Wyoming Area in Cliff Robbins Invitational, Letterkenny Field, 10:20 a.m.
• Girls soccer: Wyoming Area at Berwick, Crispin Field, 11 a.m.
• Boys soccer: Valley View at Wyoming Area (NL), Tenth Street Field, 11 a.m.
• Boys soccer: Pittston Area at West Scranton (NL), Scranton Memorial Stadium, 4 p.m.