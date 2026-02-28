Thousands of people were out to catch the 12th Annual St. Patrick’s Parade at Pittston on Saturday. Tony Callaio | For Sunday Dispatch

Thousands of people were out to catch the 12th Annual St. Patrick’s Parade at Pittston on Saturday.

Tony Callaio | For Sunday Dispatch

PITTSTON – Sarah Cianfichi, co-chair of Pittston’s 13th Annual St. Patrick Parade recently released the parade lineup for the Saturday, March 7 parade stepping off at 11:30 a.m.

Please note the lineup is tentative and could change up until parade day.

This year, the parade will have five divisions and over 60 units featuring four Pipe & Drum Bands and two Irish Step Dance teams.

According to City of Pittston Chief of Police Kyle Shumosic, the streets will be shut down at 10:30 a.m. on parade day.

Related Video

The Spc. Dale Kridlo Memorial Bride will remain open to traffic traveling from N. Main St. to West Pittston and from West Pittston traveling to N. Main St.

Lead Division – South Main St., corner of Swallow St. to fork at Sunoco

Pittston City Police Department

Cub Scout Pack and Troop 316

Knights of Columbus Council 372 – Assembly 948 Color Guard/members

The Pittston Jacquelines

Pittston City elected and administrative officials

State Sen. Marty Flynn

State Rep. James Haddock

George Morgan’s Classic Corvette

Grand Marshal – John “Casey” Donahue

Little Miss Pittston Leprechaun

Little Mister Pittston Leprechaun

Wyoming Valley Pipe & Drum Band presented by Greater Pittston Friendly Sons

Pittston City Bureau of Fire

Local Firefighters and Emergency Responders

Luzerne Co. Councilman John Lombardo

Greater Pittston Regional Ambulance Association

Greater Pittston Friendly Sons of Saint Patrick

First Division – South Main St., fork at Sunoco to Winter St. (spillover in Anthracite lot)

Presented by Peoples Security Bank and Trust

Avoca Ancient Order of Hibernians

Saint Patrick’s Parade Association of Lackawanna Co.

Emerald Isle Step Dancers

District Judge Alexandra Kokura Kravitz

Luzerne County Manager Romilda Crocamo

Luzerne County District Atty’s Office

Luzerne County Dept. of Emergency Services

Luzerne County Transportation Authority

Peoples Security Bank and Trust

Peoples Security Wealth Advisors

Interstate Window and Door

Ken Pollock Auto Volvo Cars

Cumulus Radio Group – Hot 97.1, Magic 93, 979X, CatCountry937

Aveanna Home Health

Susquehanna Brewing Company

Second Division – Corner of South Main St. and Winter St., going south on South Main St. into Jenkins Twp.

Presented by Ken Pollock Volvo Auto Group

Greater Scranton Black Diamonds Pipe Band presented by Reilly Associates

The Salvation Army

Greater Pittston Santa Squad

Jenkins Township Board of Supervisors

Cino Paci Band

Saint John the Evangelist and Saint Joseph Marello Parishes

Broadway on the Boulevard

United Methodist Homes Wesley Village Campus

Luzerne County SPCA

Greater Pittston Chamber of Commerce

Beltzville State ParkK9 Water Rescue Unit

Leo Turissini’s Pot of Gold

Third Division – Winter St.

Presented by DiscoverNEPA

Nittany Highland Pipe and Drum Band presented by Pride Mobility

RJRK Sports Group

Liberty Tax Service

Pittston Area High School Drama Club

Pittston Area Key Club

Pittston Area Varsity and Junior High Cheerleaders

Pittston Area Marching Patriots

Greater Pittston YMCA

PowerRail Distribution

Audacy – Froggy 101 – WILK – La Mega 102.3 – 98.5 KRZ

Cedar BMX

Kennedy’s Irish Corner Store

Joyce School of Irish Dance

The Times Leader/Sunday Dispatch Media Group

Keller’s Garden Center and Landscaping

Fourth Division – Nafus St.

Presented by United Methodist Homes Wesley Village

Mackay Pipe Band

Wyoming Area Kiwanis Club

Wyoming Area Drama Club

Rock 107.9

Charlie Dietrick’s Green El Camino

PA Inclusive

NEPA Scholarship Competition Organization

A Chance to Dance

Special Olympics PA, Northeast Region

Fifth Division – Fork in the road at Plank St., south to Gravity St., spillover onto Gravity St.

The Home Depot 5089 RDC

Wyoming Valley Veterans Day Parade Committee

Chef’s Corner

Tobyhanna Army Depot

Luzerne County Democratic Party

Hadley Construction

Juiced Fuel

Troianiello Cigars

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR