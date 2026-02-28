PITTSTON – Sarah Cianfichi, co-chair of Pittston’s 13th Annual St. Patrick Parade recently released the parade lineup for the Saturday, March 7 parade stepping off at 11:30 a.m.
Please note the lineup is tentative and could change up until parade day.
This year, the parade will have five divisions and over 60 units featuring four Pipe & Drum Bands and two Irish Step Dance teams.
According to City of Pittston Chief of Police Kyle Shumosic, the streets will be shut down at 10:30 a.m. on parade day.
The Spc. Dale Kridlo Memorial Bride will remain open to traffic traveling from N. Main St. to West Pittston and from West Pittston traveling to N. Main St.
Lead Division – South Main St., corner of Swallow St. to fork at Sunoco
Pittston City Police Department
Cub Scout Pack and Troop 316
Knights of Columbus Council 372 – Assembly 948 Color Guard/members
The Pittston Jacquelines
Pittston City elected and administrative officials
State Sen. Marty Flynn
State Rep. James Haddock
George Morgan’s Classic Corvette
Grand Marshal – John “Casey” Donahue
Little Miss Pittston Leprechaun
Little Mister Pittston Leprechaun
Wyoming Valley Pipe & Drum Band presented by Greater Pittston Friendly Sons
Pittston City Bureau of Fire
Local Firefighters and Emergency Responders
Luzerne Co. Councilman John Lombardo
Greater Pittston Regional Ambulance Association
Greater Pittston Friendly Sons of Saint Patrick
First Division – South Main St., fork at Sunoco to Winter St. (spillover in Anthracite lot)
Presented by Peoples Security Bank and Trust
Avoca Ancient Order of Hibernians
Saint Patrick’s Parade Association of Lackawanna Co.
Emerald Isle Step Dancers
District Judge Alexandra Kokura Kravitz
Luzerne County Manager Romilda Crocamo
Luzerne County District Atty’s Office
Luzerne County Dept. of Emergency Services
Luzerne County Transportation Authority
Peoples Security Bank and Trust
Peoples Security Wealth Advisors
Interstate Window and Door
Ken Pollock Auto Volvo Cars
Cumulus Radio Group – Hot 97.1, Magic 93, 979X, CatCountry937
Aveanna Home Health
Susquehanna Brewing Company
Second Division – Corner of South Main St. and Winter St., going south on South Main St. into Jenkins Twp.
Presented by Ken Pollock Volvo Auto Group
Greater Scranton Black Diamonds Pipe Band presented by Reilly Associates
The Salvation Army
Greater Pittston Santa Squad
Jenkins Township Board of Supervisors
Cino Paci Band
Saint John the Evangelist and Saint Joseph Marello Parishes
Broadway on the Boulevard
United Methodist Homes Wesley Village Campus
Luzerne County SPCA
Greater Pittston Chamber of Commerce
Beltzville State ParkK9 Water Rescue Unit
Leo Turissini’s Pot of Gold
Third Division – Winter St.
Presented by DiscoverNEPA
Nittany Highland Pipe and Drum Band presented by Pride Mobility
RJRK Sports Group
Liberty Tax Service
Pittston Area High School Drama Club
Pittston Area Key Club
Pittston Area Varsity and Junior High Cheerleaders
Pittston Area Marching Patriots
Greater Pittston YMCA
PowerRail Distribution
Audacy – Froggy 101 – WILK – La Mega 102.3 – 98.5 KRZ
Cedar BMX
Kennedy’s Irish Corner Store
Joyce School of Irish Dance
The Times Leader/Sunday Dispatch Media Group
Keller’s Garden Center and Landscaping
Fourth Division – Nafus St.
Presented by United Methodist Homes Wesley Village
Mackay Pipe Band
Wyoming Area Kiwanis Club
Wyoming Area Drama Club
Rock 107.9
Charlie Dietrick’s Green El Camino
PA Inclusive
NEPA Scholarship Competition Organization
A Chance to Dance
Special Olympics PA, Northeast Region
Fifth Division – Fork in the road at Plank St., south to Gravity St., spillover onto Gravity St.
The Home Depot 5089 RDC
Wyoming Valley Veterans Day Parade Committee
Chef’s Corner
Tobyhanna Army Depot
Luzerne County Democratic Party
Hadley Construction
Juiced Fuel
Troianiello Cigars