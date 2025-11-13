FREELAND — Theresa Long, Head of School at MMI Preparatory School, announced the names of students who achieved Head of School status during the second semester of the 2024-2025 school year.

For a student to achieve Head of School status at the end of a semester, students must; have a cumulative average in all subjects of 85.0 for the preceding two quarters, have attained an average of 75.0 or better in each course with no “incompletes,” be enrolled in a complete schedule of courses, and have a satisfactory citizenship record for each school semester. Inclusion of the Head of School list gets added to a student’s permanent file. Students who achieved Head of School status are as follows:

Sixth grade: Yordy Aponte, Hazle Township; Dylan Duran, Hazle Township; Jacob Hoffman, Mountain Top; Aria Karnoski, Drums; Athena Lee, Drums; Mason Makowiec, Sugarloaf; Maahi Patel, Mountain Top; Derek Reyes Rodriguez, Hazleton; Charles Rogers, Kingston; Elaina Seltzer, Mountain Top; Randall Skuba, Sugarloaf.

Seventh grade: Nathaniel Belanger, Mountain Top; Paxton Bleiler, Mountain Top; Ryan Bonifacio, Hazleton; Alexander Diaz, Hazleton; Kai Duran, Hazle Township; Owen Farrell, Mountain Top; Ernesto Garay, Hazleton; Kamil Gonzalez Arias, Hazle Township; Odin Hixenbaugh, Hazle Township; Sahiba Kaur, Sugarloaf; Jaxon Lyman, White Haven; Riley Mason, Hazleton; Avery Orozco, Zion Grove; Ivan Ortiz, Hazleton; Rian Patel, Mountain Top; Addison Potsko, Mountain Top; Mathias Santana, West Hazleton; Gabrielle Serock, Sugarloaf; Gabriella Vasquez, Hazleton; Megan Yamulla, Sugarloaf; Matej Zizka, Sugarloaf.

Eighth grade: Jeremy Arias, Hazleton; Marlow Basalyga, Hazleton; Jack Benyo, Drums; Robert Brighthaupt, Bloomsburg; Jade Cabrera, Drums; Emma Casey, Freeland; Nicholas Corazza, Sugarloaf; Norjhely Cornelio Pena, Hazleton; Neal DeAngelo, Mountain Top; Lissa Garcia, Sugarloaf; Brayden Hoover, Sugarloaf; Stella Horvath, Conyngham; Sophie Larock, Tresckow; Lance Lispi, Lake Harmony; Mikaela Mauna, Freeland; Ashley Mendoza, West Hazleton; Keirsi Mooney, Mountain Top; Momin Muhammad, Mountain Top; Victoria Park, Hazle Township; Jade Quijandria, Hazleton; Thomas Rogers, Kingston; Tyler Swircek, Hazleton; Yaslin Tejeda Nivar, Hazleton; Ethan Ungemach, Sugarloaf.

Ninth grade: Anthony Arias Tejeda, Hazleton; Gabriella Carsia, Sugarloaf; Isabella DeStefano, Freeland; Anna Drobnock, West Hazleton; Benjamin Drobnock, West Hazleton; Isaac Edmonds, Jim Thorpe; Lucas Edmonds, Jim Thorpe; Kayleigh Erickson, Mountain Top; Jack Farrell, Mountain Top; Arianna Larsen, Drums; Maia Laverty, Mountain Top; Calli Mason, Drums; Olivia Moore, Hazleton; Zachary Naugle, Hazle Township; Arianny Nieves, Hazleton; Thomas Pantages, Lake Harmony; Shreeya Parikh, Mountain Top; Justin Park, Hazle Township; Siya Patel, Sugarloaf; Andrew Pedri, Drums; Evan Polanco, Berwick; Angel Reymunde Wittmer, Mountain Top; Xavier Reymunde Wittmer, Mountain Top; Jared Santana, Freeland; Denna Stellar, Weatherly; Maxwell Temchatin, Drums; Marissa Yamulla, Sugarloaf; Clark Young, Freeland; Madalynn Young, Mountain Top.

10th grade: Yoreimy Aponte, Hazle Township; Katherine Arias, Hazleton; Philip Benyo, Drums; Maximus Bleiler, Mountain Top; Christina Chrin, Barnesville; Ian Composto, Freeland; Gavyn Corchado, Mountain Top; Nicholas Erickson, Mountain Top; Alexa Fazio, Freeland; Eliza Garcia, Drums; Jacob Gatts, Conyngham; Katelyn Gera, Weatherly; Zachary Jordan, Drums; Nathaniel Kringe, Drums; Kenedy Lutz, Lake Harmony; Arham Mehran, Mountain Top; Savannah Romero, Hazleton; Angelina Seeba, Mountain Top; Ruhani Shah, Mountain Top; Amanda Stoffa, White Haven; Nicholas Swaditch, White Haven; Delilah Yatsko, Drums; Anna Zaroda, Mountain Top; Sharon Zhuang, Conyngham.

11th grade: Cedrah Abdulrahman, Hazleton; Hasan Arain, Bear Creek Township; Morgan Beerbower, Sugarloaf; Frederick Blaine, Weatherly; Alexis Bleiler, Mountain Top; Jozef Dovicak, White Haven; JT Ferry , Drums; Adam Frask, Drums; Samantha Gatts, Conyngham; Ava Genetti, Sugarloaf; Benjamin Gombeda, Freeland; Nora Herseim, Hazle Township; Gabriel Horvath, Conyngham; Mehak Manzoor, Mountain Top; Joseph Mayernik, Freeland; Cassidy McDermott, White Haven; Yeleiny Paniagua, West Hazleton; Sharan Parikh, Mountain Top; Rishi Patel, Drums; Bryce Radzwich, Conyngham; Christian Schulz, Freeland Erica Schwear, Sugarloaf; Caleb Skuba, Drums; Arushi Solgama, Mountain Top; Jayden Unger, Conyngham; Georgia Washko, Drums; David Yamulla, Sugarloaf; Madelyn Young, Freeland.

12th grade: Chloe Allen, Freeland; Willa Bartholomew, Jim Thorpe; Xavier Bleiler, Mountain Top; Corey Buchman, Freeland; Lydia Chen, Freeland; Alexander Composto, Freeland; Eve Corazza, Sugarloaf; Dante DeStefano, Freeland; Daniel Griffith, Hazleton; Brayden Harleman, Hazleton; Joshua Hoover, Sugarloaf; Thomas Horvat, Drums; Aiden Hosier, West Pittston; Diane Kim, Frackville; Michael Kranyak, Hazle Township; Mary Kate Kupsky, Bear Creek Township; Gracie Magula, Hazleton; Joshua Naugle, Hazle Township; Kendall Orozco, Zion Grove; Kiyan Paknezhad, Mountain Top; Nicholas Pantages, Lake Harmony; Evan Pedri, Drums; Isaiah Perez-Serrano, Hazleton; Lucas Pesotine, Freeland; Jason Roberts, Freeland; Hayden Schwabe, Hazle Township; Lilli Warner-Senape, White Haven; Isabelle Wells, Wapwallopen; Joshua Witner, Freeland; Winni Zheng, Jim Thorpe.