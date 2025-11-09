Home News Knights of Columbus Council 372 plans pasta dinner fundraiser News Knights of Columbus Council 372 plans pasta dinner fundraiser November 9, 2025 0 FacebookTwitterPinterestWhatsApp PITTSTON — The Knights of Columbus Council 372 will conduct a Pasta Dinner at 55 S. Main St. on Nov. 16 from noon to 3 p.m. The cost, $12 per person, will include pasta, meatballs, roll and cake. The fundraiser project will go toward future projects/scholarships. RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR Mod-Home Initiative Groundbreaking Ceremony to be held Benefit planned for Pittston paramedic Capt. Emmett Thomas My Corner, Your Corner: Helping our neighbors View Comments