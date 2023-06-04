The following listing is the graduating class of Pittston Area 2023 in alphabetical order:
Jadyn Adametz, Anthony Agrella, Joseph Armitage, Kalista Armitage, Abigail Backes
Taylor Baiera, Nina Balchune, Shane Balchune, Dustin Baldoni, Stephen Baloga, Robert Barbieri, John Barchi-Crich, Ciera Barlow, Matthew Bell, Andrew Black, Bryan Bodosky, Patrick Bohan, Anthony Bojnowski, Vincenzo Bonomo, Kallie Booth, Ryan Boyanowski, Kyle Breymeier, Hannah Bridgland, Alexandria Brody, Lauren Brown, Logan Bryan, Keegan Bucci, Francesca Bukevicz, Jacob Burnett, Naheem Butler
Ava Callahan, Leiah Canfield, Jun Jie Cao, Gavin Caprio, Caylee Carey, Connor Carey, Megan Carmen, Jeremy Cawley, Anthony Cencetti, Nicholas Cerasaro, Marisa Christ, Ethan Clarke, Joseph Colleran, Nadia Costagliola, Alexis Cramer, Destinee Cromer, Nelmarie Cruz, Trinity Cruz, Anais Cuba, Juan De Jesus Cubi, Joshua Curry, Grace Cushing
Alexander D’Amico, Kiarra Dadurka, Malachai, Daleo, Gisella Dauchert, Jacob Davis, Troy Davis, Erin Deal, Amber DeMarco, Joshua DeSanto, Emily Dessoye, Sierra DiBiase, Abigail Domoracki, Paris Doran, Hayden Drass, David Durling
Abigayle Emil, Kaylee Erfman, Chase Evangelista, Riley Evans
Donovan Farrell, Alexis Fisher, Anthony Flores Sanchez, Bianca Fortini, Kayla Franchetti
Sawyer Gai, Karma Gambardella, Madelyn Gardner, Justin Garrison, Isabella Giardina, Angel Gonzalez, Zayda Gordon, Jacob Granahan, Nakya Greco, Anthony Grieco, Taylor Griffith
Harmonie Hargrave, Doyle Helme, Lilly Hendry, Morgan Hilbert, Caroline Hintze, Cassandra Hintze, Ryan Hintze, Abigail Hoban, Gianna Hornlein, Edison Hu, Kai Hubert, Julishia Hughes, Jacob Hull
Jaylee Jenkins, Robert Jensen
Makenzie Kaminski, Ryan Kane, Zachary Karrott, Madison Karuzie, Madalyn Keil, Logan Kelly, Collin Keough, Jessica Kobi, Thomas Koppenhaver, Mark Korea, Davina Krappa, Alina Kuniskas
Alessandro Lappano, Alexander Law, Judea Leak, Rhiannon Legg, Kevin Lockett III, Jack Long, Serenity Lostrick
Alex Macaluso, Morgan Maida, Chenahya Maldonado, Jonathan Mancera, Louis Marino V, Jaziel Matta Pabon, Joalys Matta Pabon, Chelsea Mauricio, Jeffrey Mazonis, Jordan McGoff, Andy Mendez, Andrew Menendez, Alessondra Meranti, Maura Mihalka, Jake Mills, Jaidin Morgans, Matthew Morgan, Michael Moscatelli, Sean Murphy, Brady Musloski, Olivia Musto
Karissa Norris, Abigail Nowakowski, Michael Nowakowski
Kaylyn O’Brien, Jonangeliz Ortiz-Tirado, Jose Ortiz, Alexandra Osborn, Jessica Ostrowski, Ethan Owen
Adamaris Pabon Valle, Brandon Pagan-Duran, Matthew Pantucci, Donald Panzino, Antonio Perth, Julia Pesotine, Rheanna Pesotine, Jacqueline Peters, Isabella Petrucci, Joshua Pierre, Kyle Pietrzak, Anthony Policare, Karl Polt, Evelyn Pourmonir, Saige Price, Harry Pugliese, Tyler Purkey
Sofia Quaglia
Anthony Ranieli, Destiny Reynolds, Gianna Richards, Emma Rinaldi, Alyson Rinker, Ryann Rivera, Edward Rosiak, Ethan Rozelle
Ryan Saldana, Kyle Santee, Colby Sarfine, Kyle Sarfine, Charles Sciandra, Nicholas Sciandra. Chloe Shannon, Ryan Shannon, Jordan Shearer, Edward Sherlock, Megan Simkonis, Timothy Slezak, Joshua Smargiassi, Cody Smith, Jamez Snow, Agustin Sosa, Natalya Soto, James Spindler, Ryan Starr, Matthew Stetz, Jaden Stoudt, Brayden Strucke, David Sudo, John Sudol, Patrick Szmuski
Frank Tetlak, Ayden Thomas, Nevaeh Thomas, Anna Toole, Edward Tressa, Jordan Trimarchi
Carlos Vacacela Yumbillo
Samaria Valentine, Jacy Van Osdol, Jack Vazquez, Kaneishka Vera Maldonado
David Walker, Hailey Walling, Sierra Walling, Olivia Walter, Danielle Whitman, Emily Williams, Trent Winters, Tyra Winters, Michael Wojtach, Corbin Wright, Avery Wynder
Camryn Yerdon
Catherine Zaladonis, Peter Zawierucha