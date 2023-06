The following listing is the graduating class of Pittston Area 2023 in alphabetical order:

Jadyn Adametz, Anthony Agrella, Joseph Armitage, Kalista Armitage, Abigail Backes

Taylor Baiera, Nina Balchune, Shane Balchune, Dustin Baldoni, Stephen Baloga, Robert Barbieri, John Barchi-Crich, Ciera Barlow, Matthew Bell, Andrew Black, Bryan Bodosky, Patrick Bohan, Anthony Bojnowski, Vincenzo Bonomo, Kallie Booth, Ryan Boyanowski, Kyle Breymeier, Hannah Bridgland, Alexandria Brody, Lauren Brown, Logan Bryan, Keegan Bucci, Francesca Bukevicz, Jacob Burnett, Naheem Butler

Ava Callahan, Leiah Canfield, Jun Jie Cao, Gavin Caprio, Caylee Carey, Connor Carey, Megan Carmen, Jeremy Cawley, Anthony Cencetti, Nicholas Cerasaro, Marisa Christ, Ethan Clarke, Joseph Colleran, Nadia Costagliola, Alexis Cramer, Destinee Cromer, Nelmarie Cruz, Trinity Cruz, Anais Cuba, Juan De Jesus Cubi, Joshua Curry, Grace Cushing

Related Video

Alexander D’Amico, Kiarra Dadurka, Malachai, Daleo, Gisella Dauchert, Jacob Davis, Troy Davis, Erin Deal, Amber DeMarco, Joshua DeSanto, Emily Dessoye, Sierra DiBiase, Abigail Domoracki, Paris Doran, Hayden Drass, David Durling

Abigayle Emil, Kaylee Erfman, Chase Evangelista, Riley Evans

Donovan Farrell, Alexis Fisher, Anthony Flores Sanchez, Bianca Fortini, Kayla Franchetti

Sawyer Gai, Karma Gambardella, Madelyn Gardner, Justin Garrison, Isabella Giardina, Angel Gonzalez, Zayda Gordon, Jacob Granahan, Nakya Greco, Anthony Grieco, Taylor Griffith

Harmonie Hargrave, Doyle Helme, Lilly Hendry, Morgan Hilbert, Caroline Hintze, Cassandra Hintze, Ryan Hintze, Abigail Hoban, Gianna Hornlein, Edison Hu, Kai Hubert, Julishia Hughes, Jacob Hull

Jaylee Jenkins, Robert Jensen

Makenzie Kaminski, Ryan Kane, Zachary Karrott, Madison Karuzie, Madalyn Keil, Logan Kelly, Collin Keough, Jessica Kobi, Thomas Koppenhaver, Mark Korea, Davina Krappa, Alina Kuniskas

Alessandro Lappano, Alexander Law, Judea Leak, Rhiannon Legg, Kevin Lockett III, Jack Long, Serenity Lostrick

Alex Macaluso, Morgan Maida, Chenahya Maldonado, Jonathan Mancera, Louis Marino V, Jaziel Matta Pabon, Joalys Matta Pabon, Chelsea Mauricio, Jeffrey Mazonis, Jordan McGoff, Andy Mendez, Andrew Menendez, Alessondra Meranti, Maura Mihalka, Jake Mills, Jaidin Morgans, Matthew Morgan, Michael Moscatelli, Sean Murphy, Brady Musloski, Olivia Musto

Karissa Norris, Abigail Nowakowski, Michael Nowakowski

Kaylyn O’Brien, Jonangeliz Ortiz-Tirado, Jose Ortiz, Alexandra Osborn, Jessica Ostrowski, Ethan Owen

Adamaris Pabon Valle, Brandon Pagan-Duran, Matthew Pantucci, Donald Panzino, Antonio Perth, Julia Pesotine, Rheanna Pesotine, Jacqueline Peters, Isabella Petrucci, Joshua Pierre, Kyle Pietrzak, Anthony Policare, Karl Polt, Evelyn Pourmonir, Saige Price, Harry Pugliese, Tyler Purkey

Sofia Quaglia

Anthony Ranieli, Destiny Reynolds, Gianna Richards, Emma Rinaldi, Alyson Rinker, Ryann Rivera, Edward Rosiak, Ethan Rozelle

Ryan Saldana, Kyle Santee, Colby Sarfine, Kyle Sarfine, Charles Sciandra, Nicholas Sciandra. Chloe Shannon, Ryan Shannon, Jordan Shearer, Edward Sherlock, Megan Simkonis, Timothy Slezak, Joshua Smargiassi, Cody Smith, Jamez Snow, Agustin Sosa, Natalya Soto, James Spindler, Ryan Starr, Matthew Stetz, Jaden Stoudt, Brayden Strucke, David Sudo, John Sudol, Patrick Szmuski

Frank Tetlak, Ayden Thomas, Nevaeh Thomas, Anna Toole, Edward Tressa, Jordan Trimarchi

Carlos Vacacela Yumbillo

Samaria Valentine, Jacy Van Osdol, Jack Vazquez, Kaneishka Vera Maldonado

David Walker, Hailey Walling, Sierra Walling, Olivia Walter, Danielle Whitman, Emily Williams, Trent Winters, Tyra Winters, Michael Wojtach, Corbin Wright, Avery Wynder

Camryn Yerdon

Catherine Zaladonis, Peter Zawierucha