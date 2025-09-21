MONDAY, 9/22
Golf: Pittston Area, Wyoming Area in Wyoming Valley Conference individual district qualifier, Fox Hill, 9 a.m.
Girls tennis: Wyoming Valley West at Wyoming Area, 4 p.m.
Field hockey: Dallas at Pittston Area, Primary Center Field, 4:15 p.m.
Field hockey: Wyoming Area at Wyoming Valley West, 4:15 p.m.
Boys soccer: Wyoming Seminary at Wyoming Area, 4:30 p.m.
Girls volleyball: Wyoming Area at Wilkes-Barre Area, 4:30 p.m.
Girls volleyball: Pittston Area at Wyoming Valley West, 4:30 p.m.
Girls soccer: Pittston Area at Crestwood, 6:30 p.m.
TUESDAY, 9/23
Field hockey: Wallenpaupack at Pittston Area, Primary Center Field, 4:15 p.m.
Girls tennis: Dallas vs. Pittston Area, at Wyoming Area, 4:45 p.m.
Boys soccer: Pittston Area at Crestwood, 6:30 p.m.
WEDNESDAY, 9/24
Girls tennis: Tunkhannock vs. Pittston Area, at Wyoming Area, 4 p.m.
Girls tennis: Wyoming Area at Holy Redeemer, Kirby Park, 4 p.m.
Girls soccer: Wyoming Area at Holy Redeemer, Luzerne County Rec Field, 4:15 p.m.
Field hockey: Abington Heights at Wyoming Area, Tenth Street Field, 4:30 p.m.
Girls volleyball: Wyoming Area at Nanticoke, 4:30 p.m.
THURSDAY, 9/25
Boys soccer: Wyoming Area at Lake-Lehman, 3:30 p.m.
Field hockey: Pittston Area at Holy Redeemer, Eddie White Field, 4:15 p.m.
Girls soccer: Dallas at Pittston Area, Primary Center Field, 4:15 p.m.
Girls volleyball: Delaware Valley at Wyoming Area, 4:30 p.m.
Girls tennis: MMI Prep vs. Pittston Area, at Wyoming Area, 5 p.m.
FRIDAY, 9/26
Boys soccer: Pittston Area at Hazleton Area, 4:15 p.m.
Girls soccer: Nanticoke at Wyoming Area, Tenth Street Field, 4:30 p.m.
Girls volleyball: Wilkes-Barre Area at Pittston Area, 4:30 p.m.
Football: Pittston Area at Crestwood, 7 p.m.
Football: Wyoming Area at Berwick, 7 p.m.
SATURDAY, 9/27
Girls soccer: Pittston Area at Lakeland (NL), 11 a.m.