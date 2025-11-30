TUESDAY, 12/2
Girls basketball: Nanticoke at Pittston Area (NL), 7:15 p.m.
Girls basketball: Wyoming Area at Riverside (NL), 7:15 p.m.
Boys basketball: Mid Valley at Wyoming Area (NL), 7:15 p.m.
WEDNESDAY, 12/3
Wrestling: Pittston Area at Lake-Lehman (NL), 7 p.m.
THURSDAY, 12/4
Boys basketball: West Scranton at Pittston Area (NL), 7:15 p.m.
FRIDAY, 12/5
Boys basketball: Wyoming Area at Lakeland (NL), 6:45 p.m.
Girls basketball: Pittston Area at Riverside (NL), 7:15 p.m.
SATURDAY, 12/6
Wrestling: Pittston Area, Wyoming Area in Gary Woodruff Duals, at Wyalusing Valley, 9 a.m.
Boys basketball: Pittston Area at Pottsville Nativity BVM (NL), 2 p.m.