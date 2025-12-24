SUNDAY, 12/28

Girls wrestling: Wyoming Area in Hatboro-Horsham Tournament, TBA

Boys wrestling: Pittston Area in Turner Holiday Classic, Conestoga Valley, 10:30 a.m.

MONDAY, 12/29

Wrestling: Wyoming Area in Frank Wadas Memorial Tournament, at Tunkhannock, TBA

Girls basketball: Pittston Area and Wyoming Area in Badger Marseco Memorial Tournament, at Old Forge, TBA

Boys basketball: Pittston Area and Wyoming Area in Badger Marseco Memorial Tournament, at Old Forge, TBA

TUESDAY, 12/30

Wrestling: Wyoming Area in Frank Wadas Memorial Tournament, at Tunkhannock, TBA

SATURDAY, 1/3

Boys wrestling: Pittston Area and Wyoming Area in Wyoming Valley Conference Championships, at Wilkes-Barre Area

Girls wrestling: Pittston Area and Wyoming Area in Wyoming Valley Conference Championships, at Wilkes-Barre Area

Girls basketball: Wyoming Area at Tunkhannock, 1:15 p.m.

Boys basketball: Wyoming Area at MMI Prep, 2:30 p.m.

Boys basketball: Hazleton Area at Pittston Area, 7:15 p.m.

