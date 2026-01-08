MONDAY, 1/12

Boys and girls swimming: Hazleton Area at Pittston Area, 4 p.m.

Girls basketball: Pittston Area at Wyoming Valley West, 7:15 p.m.

Girls basketball: Wyoming Area at Holy Redeemer, 7:15 p.m.

TUESDAY, 1/13

Boys and girls swimming: Wyoming Area at Dallas, 4:30 p.m.

Boys basketball: Holy Redeemer at Wyoming Area, 7:15 p.m.

Boys basketball: Wyoming Valley West at Pittston Area, 7:15 p.m.

WEDNESDAY, 1/14

Wrestling: Pittston Area at Crestwood, 7 p.m.

Girls basketball: Berwick at Pittston Area, 7:15 p.m.

Girls basketball: Wyoming Seminary at Wyoming Area, 7:15 p.m.

THURSDAY, 1/15

Swimming: Holy Redeemer at Pittston Area, 4 p.m.

Boys basketball: Wyoming Area at Wyoming Seminary, 6 p.m.

Boys wrestling: Wyoming Area at Tunkhannock, 7 p.m.

Boys basketball: Pittston Area at Nanticoke, 7:15 p.m.

FRIDAY, 1/16

Girls wrestling: Wyoming Area at Jim Thorpe Tournament, TBA

Swimming: Nanticoke at Wyoming Area, 4 p.m.

Girls basketball: Pittston Area at Crestwood, 7:15 p.m.

Girls basketball: Wyoming Area at Nanticoke, 7:15 p.m.

SATURDAY, 1/17

Girls wrestling: Wyoming Area at Jim Thorpe Tournament, TBA

Swimming: Pittston Area, Wyoming Area in Ernie Chartle Invitational at Tunkhannock, 9 a.m.

Boys basketball: Berwick at Wyoming Area, 2:30 p.m.

Boys basketball: Crestwood at Pittston Area, 7:15 p.m.

