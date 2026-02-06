MONDAY, 2/9

Boys and girls swimming: Wyoming Area at Dallas, 4:30 p.m.

Girls basketball: Wyoming Area at Pittston Area (NL), 7:15 p.m.

TUESDAY, 2/10

Boys and girls swimming: Berwick at Pittston Area, 4 p.m.

WEDNESDAY, 2/11

Wrestling: Wyoming Area at Pittston Area (NL), 7 p.m.

THURSDAY, 2/12

Boys and girls swimming: Pittston Area at Wyoming Valley West, 4:30 p.m.

Boys and girls swimming: Wyoming Area at Berwick, 4:30 p.m.

Boys basketball: Wyoming Area vs. Crestwood, WVC Tournament semifinals, at Wilkes-Barre Area, TBA

SATURDAY, 2/14

Boys basketball: Possibly Wyoming Area in WVC Tournament final, at Hazleton Area, 3 p.m.

