MONDAY, 2/9
Boys and girls swimming: Wyoming Area at Dallas, 4:30 p.m.
Girls basketball: Wyoming Area at Pittston Area (NL), 7:15 p.m.
TUESDAY, 2/10
Boys and girls swimming: Berwick at Pittston Area, 4 p.m.
WEDNESDAY, 2/11
Wrestling: Wyoming Area at Pittston Area (NL), 7 p.m.
THURSDAY, 2/12
Boys and girls swimming: Pittston Area at Wyoming Valley West, 4:30 p.m.
Boys and girls swimming: Wyoming Area at Berwick, 4:30 p.m.
Boys basketball: Wyoming Area vs. Crestwood, WVC Tournament semifinals, at Wilkes-Barre Area, TBA
SATURDAY, 2/14
Boys basketball: Possibly Wyoming Area in WVC Tournament final, at Hazleton Area, 3 p.m.