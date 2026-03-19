MONDAY, 3/23
Boys tennis: Crestwood at Pittston Area, Mattei Middle School, 4 p.m.
Boys tennis: Wyoming Area at Wilkes-Barre Area, Birchwood Hills, 4:15 p.m.
Baseball: Pittston Area at Dunmore (NL), Schautz Stadium, 4:30 p.m.
Boys lacrosse: Abington Heights at Wyoming Area, Tenth Street Field, 4:30 p.m.
TUESDAY, 3/24
Girls lacrosse: Tunkhannock at Pittston Area, Primary Center Field, 4:15 p.m.
Girls lacrosse: Wyoming Area at Wyoming Seminary, Klassner Field, 4:15 p.m.
WEDNESDAY, 3/25
Boys tennis: Pittston Area vs. Wyoming Valley West, at Hanover Area, 4 p.m.
Boys tennis: Wyoming Area at Berwick, 4 p.m.
Baseball: Wyoming Area at Crestwood, 4:15 p.m.
Boys and girls track and field: Pittston Area at Dallas, 4:15 p.m.
Softball: Pittston Area at Valley View (NL), 4:30 p.m.
THURSDAY, 3/26
Baseball: Wyoming Area at Berwick, 4:15 p.m.
Girls lacrosse: Hazleton Area at Pittston Area, Primary Center Field, 4:15 p.m.
Girls lacrosse: Wyoming Area at Abington Heights, 4:30 p.m.
FRIDAY, 3/27
Boys lacrosse: Wyoming Area at Wyoming Seminary, Klassner Field, 4:15 p.m.
Boys tennis: Wyoming Seminary at Wyoming Area, 4:15 p.m.
Baseball: Central Mountain at Pittston Area, Primary Center Field, 4:30 p.m.
Softball: Pittston Area at Riverside, 4:30 p.m.
SATURDAY, 3/28
Girls lacrosse: Wallenpaupack at Pittton Area, Primary Center Field, 10 a.m.
Softball: Wyoming Area at Wyoming Valley West, Third Ave. Field, noon