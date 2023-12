Chris Lazevnick, Principal of the Pittston Area Senior High School announces those students who have qualified for the honor roll for the 2020 third quarter.

SENIORS

HONORS WITH DISTINCTION

Madisyn Antal, Julianna Arcaro, Alexa Artmont, Joshua Baiera, Amanda Baloga, Kelsey Barnes, Jessica Berti, Logan Booth, Bailey Borsavage, Corey Brennan, Bria Brombacher, Lindsey Bugianesi, Alyssa Bulford, Alena Carabetta, Joseph Cencetti, Arianna Champi, Cole Cherkas, Samantha Christian, Emma Coles, Mackenzie Colleran, Alexis Connolly, Thomas Connors, Alyvia Cook, Sydney Copp, Sofia Costagliola, Brandon Costantino, Ryan Croughn, Derek Cunius, Madison Danaher, Thomas Dessoye, Deanna Dodson, Joshua Doran, Charles Duddek, Robert Duran, Kian Exter, Carly Falvo, Hannah Farber, Robert Felkowski, Lauren Galli, Louis Galli, John Galonis, Jacob Gardner, Destiny Garlock, Michael Garnett, Hannah Getz, Joseph Girman, Simon Girman, Ashlyn Golya, Andrew Gorto, Zechariah Gregory, Nina Guthrie, Hannah Hawksley, Kylie Herbert, Elizabeth Herron, Brennan Higgins, Julianna James, Shelby Jenkins, Kaehler Kivler, Andrew Krawczyk, Izabelle Lewis, Jenna Lombardo, Dylan Lukachko, Morgan Maas, Isabella Mancini, Eugene Marriggi, Anthony Matys, Michalie Mazurkivich, Lauren Mazzarella, Jacob McCabe, Celeste McCluskey, John McGlynn, Kara Miller, Lauryn Moluski, Marissa Moran, Shelbi Morrell, Sara Mulea, Edward Murdoch, James Murtha, Michael Nocito, Peyton O’Boyle, Yanina O’Boyle, Michael Ostrowski, Gabriella Para, Krishna Patel, Abigail Pecha, Angelina Penatzer, Adam Penxa, Noah Petrucci, Nicole Piechota, Nikki Price, David Radle, Nathan Ridgley, Nikolas Ridgley, Matthew Rinaldi, Kieran Rinish, Christopher Robert, Skyler Roccograndi, Jason Romanoski, Gabrielle Rose, Kayla Roselle, Bryan Rowan, Brandon Savokinas, Lily Savoy, Nicholas Scavo, Rachel Senese, Joseph Silinskie, Anthony Singer, Matthew Singer, Alexis Skutack, Harleigh Slater, Gregory Slodysko, Joseph Slusark, Sophia Starinsky, Nicole Strausser, Zachary Sulima, Michael Talerico, Trinity Thubbron, Makayla Timinski, Veronica VanDerVort, Kristopher Vanesko, Mary Claire Vermac, ElizabethVito, Jillian Vito, Lilly Vito, Hannah Waleski, Destiny Westbrook, Megan Whitman, Joseph Wruble, Madison Wynn, Liza Yager, Nicole Zambetti, Nanda Zheng, Dana Zuba.

FIRST HONORS

Noah Ambrose, Hailey Berretta, Jacob Black, Charles Boswell, Jacob Boughman, John Cartagena, Tyler Cebula, Briana Dorsey, Erika Elko, Francis George, Tyler Granahan, Bryan Herron, Austin Hillemann, Livie Hoban, Sara Hoffman, Daniel Iovacchini, Starr Johnson, Jenna Kaminski, Katie Kane, Serena Keiper, Mya Kirton, Caden Krashnak, Noah Lis, Montana Mikulka, Hailee Minutes, Jacob Morreale, Kira Mott, Madison Mullen, Cody Neal, Olivia Norwillo, Michael Pugliese, Michael Rakaczewski, Mark Ranieli, Grace Remus, Kristin Roselle, Devin Shandra, Brandon Siley, Crystal Smith, Travis Thompson, Isabella Wesolowski-Halapin.

SECOND HONORS

Alexander Anastasi, Sarah Armitage, Connor Bell, Samuel Boedeker, David Butler, Jonah Chrobak, Halie Coggins, Adrian Colon Figueroa, Michael George, Olivia Grochal, Anthony Molinaro, Lucas Naples, Tatiana Pagan, Cameron Sunder, Christopher Urbanski.

JUNIORS

HONORS WITH DISTINCTION

Lily Andricks, Bradley Augenstein, Abigail Bartoli, William Bonczek, Alexys Borthwick, Kiersten Branham, Kaitlyn Bucci, Brook Bulford, David Bulford, Elizabeth Burney, Meghan Caffrey, Adryanna Cary, Gia Cianfichi, Patricia Ciriaco, Matthew Cocco, Nicholas Cortes, Liza Cruz-Quiles, Salvatore D’Amico, Madison Deal, Rachel Deleo, Mia DeMarco, Christopher DeMark, Jordyn Drager, Janelle Dudek, Jianna Eike, Carlie Feeney, Adam Felinski, John Florio, Hannah Foersch, Joseph Galonis, Tiara George, Jacob Giardina, Morgan Gromelski, James Guariglia, Franklin Guerrero-Medina, Elizabeth Guzik, Anthony Hando, Isaiah Henries, Alexandra Hernandez, Emily Horensky, Amber Jenkins, Matthew Johnson, Xavier Kazlaski, Kaylee Keiper, Karyn Klocko, Layla Kolodzieski, Braden Kozak, Kacie Kridlo, Bernadette Lieback, Joseph Long, Jillian Luczak, Alivia Lugin, Karissa Luke-Renfer, Kylie Lynch, Matthew Macaluso, Mark McFarland, Aslyn Menendez, Itzalien Mojico Del Rosario, John Morris, St. Raphael Mosely-Boncy, Keira Murphy, Ava Musloski, Francesco Nocito, Joshua Noone, Jaylin Perez, Philip Pisano, Jordan Ralston, Teagan Reboli, Syra Reza, Ariana Rezykowski, Kyra Richards, Emily Rinaldi, Asierys Rivera De Jesus, Shawna Rodzinak, Destinee Rogers, Juribeth Roman Torres, Emma Rozelle, Jordyn Ruane, Santina Russo, Jacob Semon, Jacob Severnak, Emilee Shaw, Nicholas Sherinsky, Anthony Shoppel, Kyleigh Shupp, Grace Slezak, Mia Snyder, Matthew Soy, Peyton Spindler, Marco Stella, David Stoshick, Ann Marie Sudol, Haley Sworen, Emma Teixeira, Gavin Thomas, Kendall Tigue, Giavanna Turonis, Cathy Vest, David Vito, Mariah Volch, Hannah Webb, Kaelyn Wesp, Allan Williams, Kylie Wolfe, Jessica Zaladonis, Jadan Zawierucha.

FIRST HONORS

Valerio Amato, Halle Bryk, John Colarusso, Abagail Conway, Jeremy Cook, Skyler Cupano, Kelly Doran, Amanda Federici, Giavanna Innamorati, Clare Karotko, Brandan Kelly, Darrian Lang, James Laskowski, Abagaille Lewis, Ethan Menichini, Jordan Mortimer, Brandon Pantucci, Jaii Phillips, Mariah Psolka, Stephen Sciandra, Avery Smith, Monae Snow, Abby Swartz, Nina Tavaglione, Abagail Winburn, Kelce Wynder, Jasmine Zurenda.

SECOND HONORS

Tyler Brody, Frank Camasse, Lindsey Christian, Ava DeSena, Jared Dickson, Bryan Dunbar, Karamia Fath, Julie Frushon, John Gurley, Sadie Gutierrez, Courtney Herron, Bryanna Hill, Autumn Johansen, Angie Kostak, Bridget McDonald, Rayanna Newman, Jackson Rubino, Angel Russick, Patrick Sharp, Breanna Singer, Hunter Smith, Paige Smith-Schwartzer, Jada Tokar, Janasia Turner, Stephen Yanchis.

SOPHOMORES

HONORS WITH DISTINCTION

Jack Albert, Aleni Alfano, Megan Armitage, April Best, Karlie Bieble, Angelo Borino, Richard Bowen, Isabelle Burney, Ava Butcher, Sean Connors, Jack Conover, Frank D’Aiello, Emily Dering, Emily Dietrick, Kayleen Dolan, Emily Dunn, Zachary Elko, Amanda Fath, Cole Ferranti, Luke Galli, Alexis Genaro, Ethan Ghannam, David Girman, Taliyah Granger, Jacob Gregory, Eva Grzech, Connor Haggerty, Ella Hoban, Olivia Hogan, Virginia Jacobsen, Dominic Jannuzzi, Matthew Jasienski, Jake Jones, Megan Kapacs, Shane Klimek, Eden Koprowski, Kathryn Koss, Zander Kraklio, Paige Kutchkus, Kiera Langan, Isabella Latona, Isabel Lee, Zhi Long Lin, Jack Locker, Nicholas Lombardo, Lauren Lopresto, Mariah Mahasky, Biagio Manganiello, Connor Manganiello, Mia Marriggi, Ethan Maslowski, Matthew Mayers, Madison Mesaris, Dominique Montagna, Jiana Moran, Adam Musto, Michael Nagy, Lauren O’Brien, Rhiannon Okuniewski, John Ozark, Om Patel, Karl Pecha, Arianna Pisano, Lee Poling, Brayden Powers, Helena Rostock, Zoe Scott, Ava Serino, Gianna Slodysko, Ryli Smith, Sage Sott, Tyler Sowden, Kevin Talipan, Sophia Vanesko, Samaria Warren, Sage Weidlich, Samantha Wynder, Bethany Yashkus, Connor Yencha, Alexandria Yerdon, Leah Zambetti.

FIRST HONORS

Sara Arnold, Victoria Cavello, Zachary Chilson, Jenna Collins, Seid Cubro, Anthony Golya, Gianna Guiliano, Ashley Henriksen, Cara Mia Hogan, Emily Jones, Carrie Kozak, Sydney Macarelli, John McAdarra, Savanna McCluskey, Jilian McGowan, Lochlan Messner, Monya Mikulka, Kahleb Murray, Victoria Para, Eric Pisack, Brett Reap, Marjorie Roman Maldonado, Olivia Shandra, Mackenzie Sweet, John Walsh, Tyler Wassel, Sara Yatison.

SECOND HONORS

Jacob Angerson, Sarah Armitage, Isabella Bartalotta, Logan Borsavage, Skylar Borthwick, Emily Bryan, Angeleena Castro, Samantha Collins, Michael Dobrowalski, Kacie Fisk, Jesse Frahn, Daniella Granahan, Kobe Groom, Hannah Hapersberger, Sydney Hensley, Taylor Hill, Robert Holovack, Jaila Jones, Logan Krieger, Ryleigh Malampy, Arianna Mesko, Connor Mulhern, Kaitlyn Myers, Jessica Nawrocki, Kaelee O’Brien, Joseph O’Malley, Katrina Shannon, Kiana Sharif, Arielle Shucosky, Nico Solano, Santiago Sosa, Avalon Starrie, JeffreyTerpak, Salvatore Turonis, Makayla Wall, Alexis Wasnak.

FRESHMEN

HONORS WITH DISTINCTION

Abigail Backas, Taylor Baiera, Nina Balchune, Robert Barbieri, Ciera Barlow, Patrick Bohan, Kallie Booth, Kyle Breymeier, Hannah Bridgland, Keegan Bucci, Ava Callahan, Jun Jie Cao, Connor Carey, Jeremy Cawley, Anthony Cencetti, Nicholas Cerasaro, Marisa Christ, Ethan Clarke, Anais Cuba, Joshua Curry, Alexander D’Amico, Kiarra Dadurka, Gisella Dauchert, Amber DeMarco, Sierra DiBiase, Abigail Domoracki, Kayla Franchetti, Madelyn Gardner, Isabella Giardina, Angel Gonzalez, Anthony Grieco, NyAsha Heckstall-Weeks, Caroline Hintze, Cassandra Hintze, Abigail Hoban, Gianna Hornlein, Shaka Jones, Madison Karuzie, Davina Krappa, Alexander Law, Kevin Lockett, Jack Long, Serenity Lostrick, Maura Mihalka, Michael Moscatelli, Jessica Ostrowski, Adamaris Pabon Valle, Julia Pesotine, Isabella Petrucci, Kyle Pietrzak, Isabella Pisano, Karl Polt, Evelynn Pourmonir, Sofia Quaglia, Anthony Ranielli, Emma Rinaldi, Alyson Rinker, Ryan Rivera, Ryan Saldana, Joshua Smargiassi, Cody Smith, Natalya Soto, James Spindler, Matthew Stetz, Frankie Tetlak, Ayden Thomas, Anna Toole, Sierra Walling, Olivia Walter, Danielle Whitman, Emily Williams, Tyra Winters, Corbin Wright, Avery Wynder.

FIRST HONORS

Alexis Bainbridge, Lauren Brown, Logan Bryan, Nadia Costagliola, Madison Hector, Edison Hu, Jacob Hull, Zachary Karrott, Alina Kuniskas, Rhiannon Legg, Alex Macaluso, Morgan Maida, Jeffrey Mazonis, Brady Musloski, Jonangeliz Ortiz-Tirado, Jacqueline Peters, Tyler Purkey, Nicholas Sciandra, Brayden Strucke, Trent Winters, Peter Zawierucha.

SECOND HONORS

John Barchi-Crich, Andrew Black, Bryan Bodosky, Francesca Bukevicz, Troy Davis, Nicholas Franchetti, Karma Gambardella, Sky Grella, Harmonie Hargrave, Ryan Hintze, Makenzie Kaminski, Mark Korea, Donald Panzino, Harry Pugliese, Gianna Richards, Chloe Shannon, Ryan Starr, Jaden Stoudt, Patrick Szumski, Kristina Urso, Madison Wisniewski.