🔊 Listen to this

PITTSTON AREA SENIOR HIGH

HONOR ROLL

Chris Lazevnick, Principal of the Pittston Area Senior High School announces those students who have qualified for the honor roll for the 2020 first quarter.

SENIORS

Related Video

HONORS WITH DISTINCTION

Lily Andricks, Bradley Augenstein, Karlie Bieble, Alexys Borthwick, Kiersten Branham, Halle Bryk, Kaitlyn Bucci, Elizabeth Burney, Meghan Caffrey, Gia Cianfichi, Patricia Ciriaco, Matthew Cocco, Abagail Conway, Jeremy Cook, Liza Cruz-Quiles, Teffany Cruz-Quiles, Skyler Cupano, Salvatore D’Amico, Rachel Deleo, Mia DeMarco, Jordyn Drager, Janelle Dudek, Bryan Dunbar, Jianna Eike, Amanda Federici, Adam Felinski, John Florio, Hannah Foersch, Joseph Frushon, Tiara George, Morgan Gromelski, James Guariglia, Bella Guasto, Franklin GuerreroMedina, Joshua Gustinucci, Elizabeth Guzik, Anthony Hando, Isaiah Henries, Giavanna Innamorati, Amber Jenkins, Matthew Johnson, Clare Karotko, Karyn Klocko, Layla Kolodzieski, Braden Kozak, Kacie Kridlo, Bernadette Lieback, Joseph Long, Jillian Luczak, Alivia Lugin, Karissa Luke-Renfer, Kylie Lynch, Matthew Macaluso, Bridget McDonald, Mark McFarland, Aslyn Menendez, Ethan Menichini, Itzalien Mojica Del Rosario, Jordan Mortimer, ST Raphael Mosley-Boncy, Keira Murphy, Ava Musloski, Nocito, Francesco, Joshua Noone, Brandon Pantucci, Phillip Pisano, Jordan Ralston, Reboli, Teagan, Shaylene Reynolds, Syra Reza, Kyra Richards, Emily Rinaldi, Shawna Rodzinak, Destinee Rogers, Jordyn Ruane, Stephen Sciandra, Jacob Semon, Jacob Severnak, Emilee Shaw, Nicholas Sherinsky, Kyleigh Shupp, Grace Slezak, Avery Smith, Paige Smith-Schwartzer, Mia Snyder, Matthew Soy, Peyton Spindler, Marco Stella, David Stoshick, Ann Marie Sudol, Abby Swartz, Haley Sworen, Gavin Thomas, Kendall Tigue, Janasia Turner, Giavanna Turonis, Alyssa Uporsky, Cathy Vest, Hannah Webb, Katelyn Wesp, Allan Williams, Abagail Winbrun, Kylie Wolfe, Jessica Zaladonis, Jadan Zawierucha, Jasmine Zurenda

SENIORS

FIRST HONORS

Lindsey Christian, Nicholas Cortes, Kelly Doran, Julie Frushon, Haley Naples, Jaii Phillips, Alanah Rinish, Asierys Rivera De Jesus, Juribeth Roman Torres, Jackson Rubino, Antonio Sanderson, Jessica Smith, Serena Sohle, John Symons, David Vito, Kelce Wynder

SENIORS

SECOND HONORS

Kylee Ameen, Frank Camasse, Christopher DeMark, Ava DeSena, Miranda Fromel, Jacob Giardina, John Gurley, Autumn Johansen, Kaylee Keiper, Brooke Pisano, Emma Rozelle, Angel Russick, Hunter Smith

JUNIORS

HONORS WITH DISTINCTION

Jack Albert, Aleni Alfano, Jacob Angerson, Megan Armitage, Sarah Armitage, Sara Arnold, Shawn Barber, Isabella Bartalotta, April Best, Logan Borsavage, Skylar Borthwick, Trinity Bugno, Ariauna Burney, Ava Butcher, Quinn Carden, Angeleena Castro, Aleksander Chilson, Zachary Chilson, Jenna Collins, Samantha Collins, Sean Connors, Seid Cubro, Frank D’Aiello, Emily Dering, Emily Dietrick, Michael Dobrowalski, Dreah Docto, Kayleen Dolan, Emily Dunn, Zachary Elko, Mia Fanning, Amanda Fath, Cole Ferranti, Kacie Fisk, Alexis Genaro, Ethan Ghannam, David Girman, Anthony Golya, Taliyah Granger, Eva Grzech, Gianna Guiliano, Connor Haggerty, Taylor Hill, Ella Hoban, Cara Mia Hogan, Olivia Hogan, Virginia Jacobsen, Dominic Jannuzzi, Matthew Jasienski, Emily Jones, Jake Jones, Megan Kapacs, Shane Klimek, Eden Koprowski, Kathryn Koss, Carrie Kozak, Lori Kozlowski, Zander Kraklio, Logan Krieger, Paige Kutchkus, Kiera Langan, Isabella Latona, Zhi Long Lin, Jack Locker, Nicholas Lombardo, Lauren Lopresto, Sydney Macarelli, Mariah Mahasky, Ryleigh Malampy, Biagio Manganiello, Connor Maganiello, Mia Marriggi, Ethan Maslowski, Matthew Mayers, John McAdarra, Mary McAdarra, Savanna McCluskey, Kayla Mease, Madison Mesaris, Sarah Minella, Jiana Moran, Michael Nagy, Jessica Nawrocki, Lauren O’Brien, Joseph O’Malley, Rhiannon Okuniewski, John Ozark, Victoria Para, Om Patel, Karl Pecha, Eric Pisack Arianna Pisano, Lee Andrew Poling, Brayden Powers, Brett Reap, Helena Rostock, Zoe Scott, Ava Serino, Olivia Shandra, Arielle Shucosky, Gianna Slodysko, Ryli Smith, Sage Sott, Mackenzie Sweet, Kevin Talipan, Barbale Tsulaia, Sophia Vanesko, Makayla Wall, Caralynn Walsh, John Walsh, Samaria Warren, Tyler Wassel, Sage Weidlich, Leanna Wruble, Samantha Wynder, Bethany Yashkus, Sarah Yatison, Connor Yencha, Leah Zambetti

JUNIORS

FIRST HONORS:

Omar Aziz, Richard Bowen, Jack Conover, Tyler Copp, Audrey Esser, Daniella Granahan, Jacob Gregory, Ashley Henriksen, Lochlan Messner, Kahleb Murray, Adam Musto, Giana Neishman, Ryan Turant, Salvatore Turonis, Kristina Urso, Alexandria Yerdon, Ryan Zapko

JUNIORS

SECOND HONORS:

Hailey Brice, Jason Catalano Jr., Victoria Cavello, Tyler Cegelka, Alice Cox, Marissa Gubitoso, Yvon Idoh, Shelby Klush, Adam Lazar, Isabel Lee, Zackary Maira, Katelee O’Brien, Gipsely Oritz Arroyo, Angelina Slezak, Jeffrey Terpak, Alexis Wesnak

SOPHOMORES

HONORS WITH DISTINCTION

Abigail Backes, Taylor Baiera, Robert Barbieri, Ciera Barlow, Kallie Booth, Kyle Breymeier, Hannah Bridgland, Logan Bryan, Keegan Bucci, Francesca Bukevicz, Ava Callahan, Jeremy Cawley, Anthony Cencetti, Nicholas Cerasaro, Marisa Christ, Ethan Clarke, Joshua Curry, Alexander D’Amico, Kiarra Dadurka, Gisella Dauchert Amber DeMarco, Emily Dessoye, Sierra DiBiase, Kaylee Erfman, Kayla Francheti, Nicholas Franchetti, Isabella Giardina, Anthony Grieco, Harmonie Hargrave, Morgan Hilbert, Caroline Hintze, Cassandra Hintze, Gianna Hornlein, Jaylee Jenkins, Makenzie Kaminski, Madison Karuzie, Davina Krappa, Alexander Law, Serenity Lostrick, Maura Mihalka, Michael Moscatelli, Adamaris Pabo Valle, Donald Panzino, Isabella Petrucci, Karl Polt, Harry Pugliese, Sofia Quaglia, Anthony Ranieli, Gianna Richards, Emma Rinaldi, Ryan Saldana, Nicholas Sciandra, Chloe Shannon, Joshua Smargiassi, Cody Smith, Natalya Soto, James Spindler, Matthew Stetz, Ayden Thomas, Sierra Walling, Olivia Walter, Danielle Whitman, Emily Williams, Tyra Winters, Corbin Wright, Avery Wynder, Peter Zawierucha

SOPHOMORES

FIRST HONORS

Alexis Bainbridge, Jun Jie Cao, Nadia Costagliola, Madelyn Gardner, Ryan Hintze, Edison Hu, Mark Korea, Judea Leak, Kevin Lockett III, Jack Long, Alex Macaluso, Brady Musloski, Olivia Musto, Evelynn Pourmonir, Alyson Rinker, Anna Toole, Jadrian Vasquez, Trent Winters, Catherine Zaladonis

SOPHOMORES

SECOND HONORS

Matthew Bell, Patrick Bohan, Joshua DeSanto, Bianca Fortini, Sawyer Gai, Nakya Greco, Jeffrey Mazonis, Jake Mills, Keshaun Moran, Jessica Ostrowski, Ryann Rivera, Brayden Strucke, John Sudol, Frankie Tetlak, Nevaeh Thomas

FRESHMEN

HONORS WITH DISTINCTION

Gianna Adams, Chloe Andricks, Abigail Armitage, Isabella Bauman, Dominic Bernardi, Andrew Bittmann, Arianna Bugno, Madalyn Calvey, Matteo Carabetta, Abigail Chernouskas, Kaitlin Chernouskas, Abbylynn Colleran, Emily Colon, Mckenzie Corona, Drew DeLucca, Gianna DePietropaolo, Claire Dolman, Alyvia Doran, Nicoda Dorsa, Jayda Eike, Julian Everitt, Laura Farber, Molly Fetchko, Joseph Genaro, Randy Greenfield Jr., Jenna Grieco, Hannah Hoover, Tyler Hutchins, Lauren Ivey, Madison Jackubowski, Jaiden Jadus, Alec Kapacs, Elena Koss, Isabella Krashnak, Rowan Lazevnick, Gage Leffler, Alexander Lien, Vanessa Maslowski, Meghan McCawley, Julia Mehal, Kaitlyn Michaels, Kylie Miller, Paige Minich, Hunter Moran, Hannah Moyer, Taryn O’Malley, Lisa Omens, Isabella Owen, Grace Petro, Konnor Polt, Allesandra Price, Alyssa Ramierez, Kayla Rodzinak, Jeffrey Ross, Julia Rucco, Olivia Rucco, Samantha Ruszin, Briellia Rygielski-Mihneski, Robert Savakinis, Montana Savero, Milania Serino, Madisyn Shaffer, Ian Shearer, Adam Shovlin, Luke Snyder, Olivia Stanco, Danica Sudo, Lizette

Texis, Madysen Thomas, Samantha Thomas, Olivianna Vanesko, Matthew Volpitta, Logan Wolowitz, Santino Zaffuto

FRESHMEN

FIRST HONORS

Molly Alaimo, Ryan DiMattia, Sabrina Fath, Catherine Galonis, Preston Klem, Patricia Koppenhaver, Riley McCawley, Matthew Mesaris, Nora Philbin, Tyler Stein, Victoria Stephenson, Kristin Zygmunt

FRESHMEN

SECOND HONORS

Jacob Adonizio, Thomas Augustine, Jacob Carden, Kelli Davis, Jillian Dering, Michael Giamber, Aiden Hindmarsh, Matthew Marranca, Joan McFarland, Alexandria Mortimer, Lana Posluszny, Connor Remsky, Gary Vest Jr., Carey Wruble