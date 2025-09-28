MONDAY, 9/29
Golf: Pittston Area, Wyoming Area players in District 2 Individual Championships, Fox Hill Country Club, 10 a.m.
Field hockey: Lackawanna Trail at Wyoming Area, Atlas Field, 4:15 p.m.
Boys soccer: Berwick at Wyoming Area, Tenth Street Field, 4:30 p.m.
Girls volleyball: Tunkhannock at Pittston Area, 4:30 p.m.
Girls volleyball: Wyoming Area at Dallas, 5 p.m.
TUESDAY, 9/30
Field hockey: Nanticoke at Pittston Area, Primary Center Field, 4:15 p.m.
Girls soccer: Wyoming Seminary at Wyoming Area, Tenth Street Field, 4:30 p.m.
WEDNESDAY, 10/1
Boys and girls cross country: Berwick, Columbia-Montour Vo-Tech and Northwest vs. Wyoming Area and Pittston Area, at Luzerne County Rec Fields, 4:15 p.m.
Field hockey: Hazleton Area at Wyoming Area, Atlas Field, 4:15 p.m.
Girls volleyball: Wyoming Area at Pittston Area, 4:30 p.m.
Boys soccer: Western Wayne at Wyoming Area (NL), Tenth Street Field, 4:30 p.m.
THURSDAY, 10/2
Boys soccer: Wyoming Area at MMI Prep, 4:15 p.m.
Field hockey: Pittston Area at Berwick, Senator John Gordner Stadium, 4:15 p.m.
Girls volleyball: Delaware Valley at Pittston Area, 4:30 p.m.
Girls volleyball: Wyoming Area at Tunkhannock, 4:30 p.m.
FRIDAY, 10/3
Girls tennis: TBA at Wyoming Area in District 2 Class 2A team semifinals, TBA
Boys soccer: Wilkes-Barre Area at Pittston Area, Primary Center Field, 4:15 p.m.
Boys soccer: Gregory the Great at Wyoming Area, Tenth Street Field, 4:30 p.m.
Football: Hanover Area at Wyoming Area, Anthony “Jake” Sobeski Stadium, 7 p.m.
Football: Wilkes-Barre Area at Pittston Area, Charley Trippi Stadium, 7 p.m.
SATURDAY, 10/4
Field hockey: Abington Heights at Wyoming Area, 2 p.m.