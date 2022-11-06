The Wyoming Area Class of 1970 held a delayed 50th class reunion on Saturday, Oct. 29 at Wyoming Hose Co. Kneeling, left to right: Bob Simonson, Dave Valenti, Mike Palermo, Shirley Berti-Neely, Rick Nardone. Seated, second row: Gerry Borr Moore, Margaret Pesta Jollimore, Fern Walters Hartig, Angela Mazza, Mary Ellen Tirpak Berry, Ann White Moore, Joanne Sidorowicz Austin, Gary Zavacki, Sharon Dendle Luizza. Third row: Paul Nichols, Jim Pavlik, Debbie Max, Ruth Lucy Clappison, Susan Smiles Mundy, Genevieve Yurish Bennie, Mary Ann Foersch, Margaret Licata Richards, Linda Scatena Alfano, Wilhelmina Hailstone, Bill Rowe, Michael Nazarek, Jerry Matous, Carol Burgio Rizzo, Diana Giovannini. Back row: Tony Matreselva, Tom Savitsky, Skip Stocknick, Bob Strugris, Tony Saraceno, Dave Mirra, Sal Alfano, David Zack, Jack Cassetori. Tony Callaio | For Sunday Dispatch

The Wyoming Area Class of 1970 held a delayed 50th class reunion on Saturday, Oct. 29 at Wyoming Hose Co. Kneeling, left to right: Bob Simonson, Dave Valenti, Mike Palermo, Shirley Berti-Neely, Rick Nardone. Seated, second row: Gerry Borr Moore, Margaret Pesta Jollimore, Fern Walters Hartig, Angela Mazza, Mary Ellen Tirpak Berry, Ann White Moore, Joanne Sidorowicz Austin, Gary Zavacki, Sharon Dendle Luizza. Third row: Paul Nichols, Jim Pavlik, Debbie Max, Ruth Lucy Clappison, Susan Smiles Mundy, Genevieve Yurish Bennie, Mary Ann Foersch, Margaret Licata Richards, Linda Scatena Alfano, Wilhelmina Hailstone, Bill Rowe, Michael Nazarek, Jerry Matous, Carol Burgio Rizzo, Diana Giovannini. Back row: Tony Matreselva, Tom Savitsky, Skip Stocknick, Bob Strugris, Tony Saraceno, Dave Mirra, Sal Alfano, David Zack, Jack Cassetori.

Tony Callaio | For Sunday Dispatch

<p>Wyoming Area sports participants from the class of 1970 are, left to right: Tom Savitsky, Jerry Matous, Bill Rowe, Dave Mirra, Paul Nichols, Jim Palvik, Jack Cassetori, Tony Saraceno, Tony Matreselva, Skip Stocknick, Bob Simonson.</p> <p>Tony Callaio | For Sunday Dispatch</p>

Wyoming Area sports participants from the class of 1970 are, left to right: Tom Savitsky, Jerry Matous, Bill Rowe, Dave Mirra, Paul Nichols, Jim Palvik, Jack Cassetori, Tony Saraceno, Tony Matreselva, Skip Stocknick, Bob Simonson.

Tony Callaio | For Sunday Dispatch
<p>Shown are members of the Wyoming Area Class of 1970 that participated in special activities while in high school. Left to right: Mary Ann Foersch, Ann White Moore, Ruth Lucy Clappison, Shirley Berti-Nelly, Susan Smiles Mundy, Sharon Dendle Luizza, Wilhemina Hailstone, Joanne Sidorowicz Austin, Linda Scatena Alfano, Carol Burgio Rizzo, Fern Walters Hartig, Angela Mazza, Margaret Pesta Jollimore, Barbara Bartos, Deborah Bernoski Maximowicz.</p> <p>Tony Callaio | For Sunday Dispatch</p>

Shown are members of the Wyoming Area Class of 1970 that participated in special activities while in high school. Left to right: Mary Ann Foersch, Ann White Moore, Ruth Lucy Clappison, Shirley Berti-Nelly, Susan Smiles Mundy, Sharon Dendle Luizza, Wilhemina Hailstone, Joanne Sidorowicz Austin, Linda Scatena Alfano, Carol Burgio Rizzo, Fern Walters Hartig, Angela Mazza, Margaret Pesta Jollimore, Barbara Bartos, Deborah Bernoski Maximowicz.

Tony Callaio | For Sunday Dispatch
<p>Wyoming Area Class of 1970 classmates catch up on time prior to dinner of their reunion. Tony Saraceno, left, and Michael Nazarezk.</p> <p>Tony Callaio | For Sunday Dispatch</p>

Wyoming Area Class of 1970 classmates catch up on time prior to dinner of their reunion. Tony Saraceno, left, and Michael Nazarezk.

Tony Callaio | For Sunday Dispatch
<p>Wyoming Area Class of 1970 committee members are, left to right: Diana Giovannini, Sal Alfano, Gary Zavacki, Wilhelmina Hailstone, Bill Rowe, David Zack.</p> <p>Tony Callaio | For Sunday Dispatch</p>

Wyoming Area Class of 1970 committee members are, left to right: Diana Giovannini, Sal Alfano, Gary Zavacki, Wilhelmina Hailstone, Bill Rowe, David Zack.

Tony Callaio | For Sunday Dispatch

WYOMING – Due to the pandemic in 2020, the Wyoming Area Class of 1970 were able to finally hold their 50th reunion party at the Wyoming Hose Co. Banquet Hall on Saturday, Oct. 29.

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