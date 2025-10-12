MONDAY, 10/13

Girls volleyball: Wyoming Area at Hanover Area, 4:30 p.m.

Boys soccer: Wyoming Area at Hanover Area, Hanover Memorial Stadium, 6 p.m.

Girls soccer: Pittston Area at Wyoming Valley West, Spartan Stadium, 6:30 p.m.

TUESDAY, 10/14

Girls volleyball: Crestwood at Wyoming Area, 4:30 p.m.

Girls volleyball: Pittston Area at Hanover Area, 5 p.m.

Field hockey: Pittston Area at Tunkhannock, 6 p.m.

Boys soccer: Pittston Area at Wyoming Valley West, Spartan Stadium, 6:30 p.m.

Girls soccer: Hanover Area at Wyoming Area, Anthony “Jake” Sobeski Stadium, 7 p.m.

WEDNESDAY, 10/15

Boys cross country: Pittston Area, Wyoming Area in WVC Coaches Ed Narkiewicz Championship Meet, 2 p.m.

Girls cross country: Pittston Area, Wyoming Area in WVC Coaches Ed Narkiewicz Championship Meet, 2:45 p.m.

Field hockey: Wyoming Area at Honesdale, Daniel O’Neill Sports Complex, 4 p.m.

Girls volleyball: Hazleton Area at Wyoming Area, 4:30 p.m.

Boys soccer: Wyoming Area at Lake-Lehman, 6 p.m.

THURSDAY, 10/16

Girls tennis: Wyoming Area in District 2 Class 2A Doubles Tournament, Kirby Park, 8:30 a.m.

Girls tennis: Pittston Area in District 2 Class 3A Doubles Tournament, Wilkes University courts, 8:30 a.m.

Girls soccer: Hazleton Area at Pittston Area, 4:15 p.m.

Girls volleyball: Pittston Area at Berwick, 5 p.m.

FRIDAY, 10/17

Football: Pittston Area at Wallenpaupack (NL), 7 p.m.

Football: Wyoming Area at Nanticoke, Frank Chicknosky Stadium, 7 p.m.

SATURDAY, 10/18

Girls soccer: Wyoming Area at Pittston Area, Primary Center Field, 11 a.m.

