MONDAY, 10/13
Girls volleyball: Wyoming Area at Hanover Area, 4:30 p.m.
Boys soccer: Wyoming Area at Hanover Area, Hanover Memorial Stadium, 6 p.m.
Girls soccer: Pittston Area at Wyoming Valley West, Spartan Stadium, 6:30 p.m.
TUESDAY, 10/14
Girls volleyball: Crestwood at Wyoming Area, 4:30 p.m.
Girls volleyball: Pittston Area at Hanover Area, 5 p.m.
Field hockey: Pittston Area at Tunkhannock, 6 p.m.
Boys soccer: Pittston Area at Wyoming Valley West, Spartan Stadium, 6:30 p.m.
Girls soccer: Hanover Area at Wyoming Area, Anthony “Jake” Sobeski Stadium, 7 p.m.
WEDNESDAY, 10/15
Boys cross country: Pittston Area, Wyoming Area in WVC Coaches Ed Narkiewicz Championship Meet, 2 p.m.
Girls cross country: Pittston Area, Wyoming Area in WVC Coaches Ed Narkiewicz Championship Meet, 2:45 p.m.
Field hockey: Wyoming Area at Honesdale, Daniel O’Neill Sports Complex, 4 p.m.
Girls volleyball: Hazleton Area at Wyoming Area, 4:30 p.m.
Boys soccer: Wyoming Area at Lake-Lehman, 6 p.m.
THURSDAY, 10/16
Girls tennis: Wyoming Area in District 2 Class 2A Doubles Tournament, Kirby Park, 8:30 a.m.
Girls tennis: Pittston Area in District 2 Class 3A Doubles Tournament, Wilkes University courts, 8:30 a.m.
Girls soccer: Hazleton Area at Pittston Area, 4:15 p.m.
Girls volleyball: Pittston Area at Berwick, 5 p.m.
FRIDAY, 10/17
Football: Pittston Area at Wallenpaupack (NL), 7 p.m.
Football: Wyoming Area at Nanticoke, Frank Chicknosky Stadium, 7 p.m.
SATURDAY, 10/18
Girls soccer: Wyoming Area at Pittston Area, Primary Center Field, 11 a.m.