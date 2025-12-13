Monday, 12/15
• Girls basketball: Wyoming Area at Wallenpaupack (NL), 6:45 p.m.
• Girls basketball: Pittston Area at Lakeland (NL), 7:15 p.m.
• Boys basketball: Tunkhannock at Wyoming Area, 7:15 p.m.
Tuesday, 12/16
• Boys and girls swimming: Tunkhannock at Pittston Area, 4 p.m.
• Girls basketball: Nanticoke at Wyoming Area, 7:15 p.m.
Wednesday, 12/17
• Boys and girls swimming: Wyoming Area at Holy Redeemer, Wilkes-Barre CYC, 4:30 p.m.
• Wrestling: Dallas at Wyoming Area (NL), 7 p.m.
• Wrestling: Pittston Area at Wilkes-Barre Area, 7 p.m.
• Girls basketball: Crestwood at Pittston Area, 7:15 p.m.
Thursday, 12/18
• Boys basketball: Pittston Area at Crestwood, 7:15 p.m.
• Boys basketball: Wyoming Area at Berwick, 7:15 p.m.
Friday, 12/19
• Girls basketball: Dallas at Pittston Area, 7:15 p.m.
• Girls basketball: Wyoming Area at Tunkhannock, 7:15 p.m.
Saturday, 12/20
• Boys basketball: Tunkhannock at Wyoming Area, 12:15 p.m.
• Boys basketball: Pittston Area at Dallas, 7:15 p.m.