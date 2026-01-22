SUNDAY, 1/25
Girls wrestling: Wyoming Area in Battle of the Bucks, at Central Bucks West, 8:30 a.m.
MONDAY, 1/26
Boys and girls swimming: Pittston Area at Wyoming Valley West, 4 p.m.
Girls basketball: Lake-Lehman at Wyoming Area, 7:15 p.m.
Girls basketball: Wilkes-Barre Area at Pittston Area, 7:15 p.m.
TUESDAY, 1/27
Boys and girls swimming: Wyoming Area at Berwick, Berwick Middle School, 4:30 p.m.
Boys basketball: Pittston Area at Wyoming Area, 7:15 p.m.
Boys basketball: Wyoming Area at Lake-Lehman, 7:15 p.m.
WEDNESDAY, 1/28
Wrestling: District 2 Dual Meet Wrestling Championships, first two rounds, TBA
THURSDAY, 1/29
Boys and girls swimming: Pittston Area at Dallas, 4 p.m.
Boys and girls swimming: Wilkes-Barre Area at Wyoming Area, 4 p.m.
Girls basketball: Wyoming Area at Hanover Area, 7:15 p.m.
FRIDAY, 1/30
Boys basketball: Hanover Area at Wyoming Area, 7:15 p.m.
SATURDAY, 1/31
Wrestling: District 2 Dual Meet Wrestling Championships, TBA